СМИ: Грузия прекратила поставки бензина в Абхазию
Грузия прекратила поставки бензина в Абхазию на фоне резкой критики со стороны оппозиции. Об этом сообщают грузинские СМИ.
Ранее о сворачивании отгрузок объявила компания Repsol, которая с санкции правительства Грузии реализовывала топливо фирме-посреднику Solidus для его дальнейшей переправки в республику.
Отмечается, что руководство Repsol пошло на такой шаг из-за волны общественного возмущения и протестов оппозиционных политических сил, которые выступили категорически против продажи горючего «сепаратистскому режиму».
В свою очередь, руководитель компании Solidus Георгий Арвеладзе ранее объяснял сотрудничество с абхазскими предпринимателями желанием содействовать грузино-абхазскому примирению. В рамках этих договоренностей в Абахазию было отгружено в общей сложности 400 тонн бензина.
На днях премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о недавней отправке партии топлива в Абхазию для покрытия возникшего там дефицита, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Российские спортсменки выиграли медальный зачет ЧЕ по спортивной гимнастике
- Восемьдесят человек погибли при крушении парома в Зимбабве
- СМИ: Грузия прекратила поставки бензина в Абхазию
- Оперштаб: 7 мирных жителей ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ
- Роналду заявил, что текущий сезон может стать для него последним
- Минобороны: Поражены шесть судов, использовавшиеся в интересах ВСУ
- Крупнейший металлургический комбинат Украины частично остановил производство
- «Зенит» разгромил московское «Динамо» в матче четвертого тура РПЛ
- Никитин: Эксперимент по беспилотному транспорту будет расширен на 5–6 регионов
- Хейт и показы в школах: Сборы «Колобка» превысили 500 млн рублей