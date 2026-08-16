СМИ: Грузия прекратила поставки бензина в Абхазию

Ранее о сворачивании отгрузок объявила компания Repsol, которая с санкции правительства Грузии реализовывала топливо фирме-посреднику Solidus для его дальнейшей переправки в республику.

Отмечается, что руководство Repsol пошло на такой шаг из-за волны общественного возмущения и протестов оппозиционных политических сил, которые выступили категорически против продажи горючего «сепаратистскому режиму».

В свою очередь, руководитель компании Solidus Георгий Арвеладзе ранее объяснял сотрудничество с абхазскими предпринимателями желанием содействовать грузино-абхазскому примирению. В рамках этих договоренностей в Абахазию было отгружено в общей сложности 400 тонн бензина.

На днях премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил о недавней отправке партии топлива в Абхазию для покрытия возникшего там дефицита, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

