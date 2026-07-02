В ЦБ допустили появление российских криптовалют
Участники рынка могут начать создавать собственные криптовалюты с появлением крипторегулирования в России. Об этом заявил первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.
По его словам, регулирование в этой сфере очень сложное и концептуальное, оно на долгое время заложит принципиальные основы конфигурации рынка. При этом Чистюхин указал, что задача ЦБ - «чтобы этот рынок создавался внутри Российской Федерации», была отечественная инфраструктура, по возможности российские профучастники и инструменты.
«Да, сегодня во многом придется пользоваться тем, что уже развито за рубежом. Но я предполагаю, что через небольшое время российские участники начнут создавать собственные криптовалюты, которые тоже будут обращаться с учетом действующего регулирования», - цитирует Чистюхина ТАСС.
Ранее первый зампред ЦБ рассказал, что регулятор не будет запрещать россиянам открывать криптовалютные кошельки за рубежом.
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