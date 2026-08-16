Сборная РФ стала второй по общему числу наград на ЧМ по художественной гимнастике

Золото сборной принесла победа в командном многоборье. В личных видах программы отличились София Ильтерякова, ставшая второй в упражнениях с мячом, и Мария Борисова, на счету которой сразу три бронзы - в упражнениях с мячом, булавой и лентой.

В официальном медальном зачете Россия заняла четвертую строчку. На первом месте сборная Германии (3-0-1), далее расположились Бразилия (2-0-1) и Болгария (1-3-2). При этом по общему числу медалей россиянки уступили только болгаркам.

Ранее российские гимнастки выиграли общий медальный зачет на чемпионате Европы в хорватском Загребе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».