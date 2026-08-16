Сборная РФ стала второй по общему числу наград на ЧМ по художественной гимнастике

Российские художественные гимнастки успешно выступили на чемпионате мира в немецком Франкфурте-на-Майне, завоевав в общей сложности пять медалей - одну золотую, одну серебряную и три бронзовые. Этот результат позволил команде занять второе место среди стран-участниц по общему количеству наград.

Российские спортсменки выиграли медальный зачет ЧЕ по спортивной гимнастике

Золото сборной принесла победа в командном многоборье. В личных видах программы отличились София Ильтерякова, ставшая второй в упражнениях с мячом, и Мария Борисова, на счету которой сразу три бронзы - в упражнениях с мячом, булавой и лентой.

В официальном медальном зачете Россия заняла четвертую строчку. На первом месте сборная Германии (3-0-1), далее расположились Бразилия (2-0-1) и Болгария (1-3-2). При этом по общему числу медалей россиянки уступили только болгаркам.

Ранее российские гимнастки выиграли общий медальный зачет на чемпионате Европы в хорватском Загребе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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