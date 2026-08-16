Первый электромобиль Ferrari продали на аукционе Sotheby's за $40 млн
Первый экземпляр полностью электрического суперкара Ferrari Luce ушел с молотка на аукционе Sotheby's в американском Монтерее за рекордные $40 млн.
Как отмечается в описании лота на сайте аукционного дома, проданная машина с маркировкой «Шасси 0» представляет собой самую первую серийную версию данной модели. Автомобиль украшен эксклюзивной памятной табличкой, а все вырученные от продажи средства итальянский автопроизводитель направит на благотворительные цели.
По информации агентства Bloomberg, итоговая цена в $40 млн сделала этот лот самым дорогим новым автомобилем, когда-либо проданным на аукционах.
После презентации модели 26 мая акции компании упали более чем на 8% (€5 млрд.), а бывший президент Ferrari и экс-руководитель гоночной команды «Формулы-1» Лука ди Монтедземоло жестко раскритиковал проект. Он даже выразил надежду на то, что с нового электромобиля снимут фирменную эмблему с гарцующим жеребцом.
Ранее автоэксперт Евгений Балабас рассказал НСН, что новый электромобиль от Ferrari вызовет интерес только у блогеров.
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