Российские пловцы завоевали золото чемпионата Европы в комбинированной эстафете
Российские пловцы выиграли мужскую комбинированную эстафету 4х100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.
Золото команде принесли Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев, преодолевшие дистанцию за 3 минуты 28,67 секунды. На стадии предварительных заплывов сборную представляли Павел Самусенко, Кирилл Пригода, Роман Шевляков и Василий Кукушкин.
Борьба за медали получилась крайне плотной. Серебро досталось сборной Италии, уступившей чемпионам всего 0,19 секунды (3:28,86). Бронзовые награды завоевали хозяева турнира — французские пловцы финишировали с результатом 3:29,03.
Эта эстафета стала последним соревнованием ЧЕ, стартовавшего 31 июля. Россияне выступали на этих соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее российский пловец Захар Трофимов взял третье золото на юниорском ЧМ в Венгрии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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