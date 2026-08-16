МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 72 украинских БПЛА

Средства ПВО за 12 часов 16 августа уничтожили 72 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

МО: За ночь силы ПВО сбили более 820 дронов ВСУ

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 16 августа силы ПВО сбили 822 БПЛА ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиРоссия

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