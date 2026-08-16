МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 72 украинских БПЛА
Средства ПВО за 12 часов 16 августа уничтожили 72 украинских БПЛА над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.
Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 16 августа силы ПВО сбили 822 БПЛА ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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