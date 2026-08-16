МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 72 украинских БПЛА

По данным ведомства, беспилотники самолетного типа были сбиты с 08:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Как уточнили в МО РФ, беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 16 августа силы ПВО сбили 822 БПЛА ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





