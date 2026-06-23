«Тут целая серия ошибок. Первая ошибка: человек покупает не актив, а чужую уверенность, он не понимает рынок, но верит тому, кто говорит громче всех. Это так называемые инфлюенсеры, которые транслируют свое «популярное» мнение на массы и загоняют, что называется, «на убой» людей на проекты либо с контролируемой ликвидностью, либо в откровенные скам-проекты. Вторая ошибка – вход после большого роста. Рост уже отработал, актив прошел огромный путь, и толпа почему-то решает, что теперь он стал безопасным. Однако часто бывает наоборот – чем больше эйфория, тем дороже вход в этот риск. Третья ошибка – это торговля с «плечом» особенно у новичков. «Плечо» выглядит, как способ быстрее заработать, но часто работает, как ускоритель ликвидации композиций и депозита, с которым заходят новички. Четвертая ошибка – это отсутствие плана. Человек не знает, что будет делать, если не будет роста. Тогда он начинает совершать ошибки из-за паники. Пятая ошибка – это вера в прогнозистов», - рассказал он.

Ранее Мокров раскрыл в пресс-центре НСН, что криптовалюта не обваливается резко по какой-то одной причине, на нее влияет целый комплекс факторов: и ликвидность, и ожидание, и институциональный спрос.

