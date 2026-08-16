Оперштаб: 7 мирных жителей ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ
Семь мирных жителей, включая одного ребенка, ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем «Максе».
«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются», - говорится в сообщении оперштаба.
По информации оперштаба, в результате обстрелов ранены семь мирных жителей, среди которых один ребенок.
Ранее 1 человек погиб, 9 получили ранения при атаке ВСУ на автобус с работниками одного из предприятий в Ракитянском округе Белгородской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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