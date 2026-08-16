Оперштаб: 7 мирных жителей ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ

Семь мирных жителей, включая одного ребенка, ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб региона в своем «Максе».

Один человек погиб, 9 ранены при атаке ВСУ на автобус в Белгородской области

«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются», - говорится в сообщении оперштаба.

По информации оперштаба, в результате обстрелов ранены семь мирных жителей, среди которых один ребенок.

Ранее 1 человек погиб, 9 получили ранения при атаке ВСУ на автобус с работниками одного из предприятий в Ракитянском округе Белгородской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУБелгородская областьРоссия

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