«Выходят на запуганных»: Россиянам рассказали, как действуют криптомошенники
Алексей Мокров напомнил НСН, что за январь-февраль и март 2026 года банки предотвратили почти 16,8 млн мошеннических операций, однако они все же похитили 7,4 млрд рублей.
Криптомошенники действуют через Telegram, фейковые платформы, под видом кураторов и через криптокошельки, они выходят на необразованных и запуганных людей. Об этом в пресс-центре НСН рассказал эксперт по финансовым рынкам, основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров.
«Защита у нас безусловно стала сильнее, но и мошенники стали быстрее, они идут туда, где у человека меньше проверки и больше эмоций. Это Telegram, фейковые платформы, кураторы, криптокошельки, обещания быстро вернуть убытки, то есть все, что позволяет мошенникам быстро вынуть деньги из кармана пользователя. Банк России сообщил, что за январь, февраль и март 2026 года банки предотвратили почти 16,8 миллиона мошеннических операций и не дали украсть 1,8 трлн рублей. Но по операциям, о которых клиенты заявили банкам, все равно было похищено 7,4 млрд рублей. В первом квартале 2026 года регулятор выявил 1,4 тысяч нелегалов на финансовом рынке под псевдоинвестиционными проектами. Мошенник приходит не только к жадному человеку, он приходит к напуганному и необразованному человеку, который хочет отыграться или быстро заработать», - рассказал он.
Ранее Мокров заявил в пресс-центре НСН, что криптовалюта не обваливается резко по какой-то одной причине, на нее влияет целый комплекс факторов: и ликвидность, и ожидание, и институциональный спрос.
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