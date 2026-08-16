СМИ: Китаю грозит глобальный кризис из-за перепроизводства

По данным издания, на КНР уже приходится около 30% мирового промпроизводства, и этот показатель может вырасти до 45% к 2030 году. Рост во многом обеспечен госсубсидиями, из-за которых почти треть заводов работает в убыток, но поддерживается властями и госбанками ради сохранения рабочих мест. В автопроме это привело к тому, что мощности по выпуску электромобилей вдвое превышают внутренний спрос, а общие возможности по сборке машин покрывают 60% потребностей планеты.

«Положительное сальдо торгового баланса Китая может, по сути, рухнуть само по себе», - предупреждает журнал.

С этим согласен и глава Минфина США Скотт Бессент, ранее заявлявший, что мир физически не в состоянии «переварить» триллионный китайский профицит.

Для предотвращения кризиса Foreign Affairs рекомендует Пекину перебалансировать экономику - стимулировать внутреннее потребление, свернуть промышленные субсидии и укрепить систему соцзащиты. Однако китайское руководство пока не готово отказаться от привычной парадигмы, основанной на производстве и экспорте, констатирует Foreign Affairs.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что за первую половину 2026 года Китай нарастил импорт нефти из России на 16,7% в годовом выражении.