Восемьдесят человек погибли при крушении парома в Зимбабве

Изначально сообщалось о 72 жертвах, однако сегодня спасатели извлекли из воды тела еще восьми погибших.

Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются. При этом точное количество пассажиров, находившихся на борту затонувшего судна, до сих пор не установлено — это связано с тем, что дети, сопровождавшие взрослых с билетами, проходили на паром бесплатно и без регистрации.

По предварительной версии, катастрофа произошла 11 августа из-за сильного ветра и штормовых волн, которые опрокинули паром в районе водохранилища, где глубина превышает 50 метров. Ранее предполагалось, что на борту могли находиться более 160 человек. Из воды удалось спасти 77 пассажиров.

Ранее пять человек погибли, 41 пропал без вести при пожаре на пароме в Индонезии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».