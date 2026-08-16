СМИ: Умерла жена писателя Бориса Акунина

По информации издания, в последнее время женщина боролась с тяжелым недугом.

Пара прожила в браке почти сорок лет - они поженились в 1986 году, а в марте отметили юбилей совместной жизни. Эрика была неотъемлемой частью творческого процесса своего мужа - именно она занималась вычиткой и редактурой всех его рукописей. Есть версия, что свой первый роман об Эрасте Фандорине «Азазель» Акунин написал именно на спор с ней.

Для писателя это был второй брак. Его первой супругой была японка, с которой Чхартишвили познакомился еще во время учебы в университете.

