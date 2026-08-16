Российские спортсменки выиграли медальный зачет ЧЕ по спортивной гимнастике
Российские гимнастки триумфально выступили на чемпионате Европы в Загребе, выиграв общий медальный зачет. Сборная России стала лидером как по общему количеству наград (6), так и по числу золотых медалей (3).
Главной героиней турнира стала Ангелина Мельникова, которая увезет из столицы Хорватии сразу пять медалей, четыре из которых она завоевала в личных видах - два золота (в многоборье и опорном прыжке) и две бронзы (на бревне и в вольных упражнениях). Пятое золото гимнастка получила в составе сборной России в командном многоборье (вместе с Анной Калмыковой и Людмилой Рощиной). Серебряную медаль в личном многоборье добавила в копилку команды Анна Калмыкова.
Женская часть чемпионата Европы проходила с 13 по 16 августа. Мужские соревнования стартуют 19 августа и продлятся до 23-го числа. Оба турнира имеют статус отборочных к чемпионату мира 2026 года.
Ранее российские спортсменки взяли серебро и бронзу ЧМ по художественной гимнастике в немецком Франкфурте-на-Майне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО РФ: Силы ПВО за 12 часов сбили 72 украинских БПЛА
- Российские спортсменки выиграли медальный зачет ЧЕ по спортивной гимнастике
- Восемьдесят человек погибли при крушении парома в Зимбабве
- СМИ: Грузия прекратила поставки бензина в Абхазию
- Оперштаб: 7 мирных жителей ранены в Белгородской области в результате атак ВСУ
- Роналду заявил, что текущий сезон может стать для него последним
- Минобороны: Поражены шесть судов, использовавшиеся в интересах ВСУ
- Крупнейший металлургический комбинат Украины частично остановил производство
- «Зенит» разгромил московское «Динамо» в матче четвертого тура РПЛ
- Никитин: Эксперимент по беспилотному транспорту будет расширен на 5–6 регионов