Российские спортсменки выиграли медальный зачет ЧЕ по спортивной гимнастике

Главной героиней турнира стала Ангелина Мельникова, которая увезет из столицы Хорватии сразу пять медалей, четыре из которых она завоевала в личных видах - два золота (в многоборье и опорном прыжке) и две бронзы (на бревне и в вольных упражнениях). Пятое золото гимнастка получила в составе сборной России в командном многоборье (вместе с Анной Калмыковой и Людмилой Рощиной). Серебряную медаль в личном многоборье добавила в копилку команды Анна Калмыкова.

Женская часть чемпионата Европы проходила с 13 по 16 августа. Мужские соревнования стартуют 19 августа и продлятся до 23-го числа. Оба турнира имеют статус отборочных к чемпионату мира 2026 года.

Ранее российские спортсменки взяли серебро и бронзу ЧМ по художественной гимнастике в немецком Франкфурте-на-Майне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».