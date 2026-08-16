Российские спортсменки выиграли медальный зачет ЧЕ по спортивной гимнастике

Российские гимнастки триумфально выступили на чемпионате Европы в Загребе, выиграв общий медальный зачет. Сборная России стала лидером как по общему количеству наград (6), так и по числу золотых медалей (3).

Российские спортсменки взяли серебро и бронзу ЧМ по художественной гимнастике

Главной героиней турнира стала Ангелина Мельникова, которая увезет из столицы Хорватии сразу пять медалей, четыре из которых она завоевала в личных видах - два золота (в многоборье и опорном прыжке) и две бронзы (на бревне и в вольных упражнениях). Пятое золото гимнастка получила в составе сборной России в командном многоборье (вместе с Анной Калмыковой и Людмилой Рощиной). Серебряную медаль в личном многоборье добавила в копилку команды Анна Калмыкова.

Женская часть чемпионата Европы проходила с 13 по 16 августа. Мужские соревнования стартуют 19 августа и продлятся до 23-го числа. Оба турнира имеют статус отборочных к чемпионату мира 2026 года.

Ранее российские спортсменки взяли серебро и бронзу ЧМ по художественной гимнастике в немецком Франкфурте-на-Майне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / TASS / Dita Alangkara
ТЕГИ:Спортивная ГимнастикаСпортРоссия

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