Россиянам объяснили, где лучше хранить деньги на «черный день»
Деньги на «чёрный день» лучше не хранить в одной точке. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал эксперт по финансовым рынкам, основатель CryptoBotPro LLC Алексей Мокров.
По его словам, средства следует разделить. Одну часть хранить на накопительном счёте с мгновенным доступом, а другую - на коротком вкладе.
Эксперт пояснил, что до 30% денег должны быть доступны сразу, без штрафов и досрочного расторжения. Они могут понадобиться в случае форс-мажора. Еще до 60% можно держать на коротких вкладах или счетах.
Третью часть средств Мокров рекомендует оставить в наличных. Эти деньги должны покрывать пару недель обычных расходов - жильё, еда, лекарства, транспорт, кредиты, дети.
«Криптовалюта в чистом виде не лучшая основа для подушки... В цифровых активах спасает не вера в рост, а конструкция защиты», — добавил финансист.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что банковские вклады сохраняют привлекательность для россиян, так как процентные ставки по ним опережают инфляцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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