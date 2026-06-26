Россиянам объяснили, где лучше хранить деньги на «черный день»

По его словам, средства следует разделить. Одну часть хранить на накопительном счёте с мгновенным доступом, а другую - на коротком вкладе.

Эксперт пояснил, что до 30% денег должны быть доступны сразу, без штрафов и досрочного расторжения. Они могут понадобиться в случае форс-мажора. Еще до 60% можно держать на коротких вкладах или счетах.

Третью часть средств Мокров рекомендует оставить в наличных. Эти деньги должны покрывать пару недель обычных расходов - жильё, еда, лекарства, транспорт, кредиты, дети.

«Криптовалюта в чистом виде не лучшая основа для подушки... В цифровых активах спасает не вера в рост, а конструкция защиты», — добавил финансист.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что банковские вклады сохраняют привлекательность для россиян, так как процентные ставки по ним опережают инфляцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

