«Выбирайте СНТ»: Что делает загородные дома ценным активом

За год средняя стоимость загородных домов в России выросла на 30%, при этом арендная ставка осталась неизменной, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости». Наибольший рост цен зафиксирован в Саратовской (+55%) и Новосибирской (+50%) областях. При этом наименее изменилась стоимость загородной недвижимости в Московской и Калининградской областях (+8%). По словам Радченко, текущая тенденция связана с общей ситуацией на рынке недвижимости.

«Рост цен связан с инфляцией, подорожанием материалов и нехваткой кадров в строительной отрасли. Но люди, у которых есть сбережения, всегда стремятся их куда-то вложить. Квартиры мало кто хочет покупать. Для сдачи в аренду покупка не имеет смысла, поскольку дает доходность 3-5%, при этом на депозитах прибыль сейчас 16%. Россияне все чаще выбирают покупку дома для проживании на пенсии или для родителей. Многие банки начали кредитовать на покупку домов, земли, работает сельская ипотека под 3%. Также люди мечтают непростые времена переживать подальше от шумных мегаполиса, иметь загородный дом с садом», - заявила она.