«Выбирайте СНТ»: Что делает загородные дома ценным активом
При удачном расположении и грамотном юридическом оформлении документов загородный дом сможет стать выгодной инвестицией, сказала НСН Ирина Радченко.
Инфляция, рост цен на стройматериалы и нехватка рабочих кадров в сфере строительства привела к существенному подорожанию загородной недвижимости. Одновременно с этим наблюдается рост спроса на подобные объекты, рассказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
За год средняя стоимость загородных домов в России выросла на 30%, при этом арендная ставка осталась неизменной, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимости». Наибольший рост цен зафиксирован в Саратовской (+55%) и Новосибирской (+50%) областях. При этом наименее изменилась стоимость загородной недвижимости в Московской и Калининградской областях (+8%). По словам Радченко, текущая тенденция связана с общей ситуацией на рынке недвижимости.
«Рост цен связан с инфляцией, подорожанием материалов и нехваткой кадров в строительной отрасли. Но люди, у которых есть сбережения, всегда стремятся их куда-то вложить. Квартиры мало кто хочет покупать. Для сдачи в аренду покупка не имеет смысла, поскольку дает доходность 3-5%, при этом на депозитах прибыль сейчас 16%. Россияне все чаще выбирают покупку дома для проживании на пенсии или для родителей. Многие банки начали кредитовать на покупку домов, земли, работает сельская ипотека под 3%. Также люди мечтают непростые времена переживать подальше от шумных мегаполиса, иметь загородный дом с садом», - заявила она.
Собеседница НСН добавила, что удачное расположение объекта недвижимости позволит выгодно перепродать его в будущем.
«К примеру, те, кто когда-то купили участки на Новой Риге с появлением шоссе увеличили стоимость актива. Также не стоит экономить на проведение газа в дом, это резко повышает его стоимость. Если в СНТ есть возможность нанять охрану, снегоуборочные машины и подъезжать зимой, цена загородной недвижимости тоже может вырасти в разы. Но если вы построили дом на сельхозземле – значит, закопали деньги, как Буратино. При наличии юридического изъяна вы точно никогда не продадите дом, нужно быть готовым попрощаться с инвестицией. Перспективнее приобретать недвижимость в СНТ, там поддерживаются дороги, есть благоустройство территории и сообщество людей», - пояснила Радченко.
В свою очередь управляющий партнер «Живой комплекс Les» Олег Дедков заметил, что в ближайшее время не стоит рассчитывать на снижение стоимости на загородную недвижимость.
«Идет тенденция на уплотнение городской застройки. Дома становятся все выше и многоквартирнее. Если бы у жителей российских мегаполисов была альтернатива: жить в квартире в 5-9 этажном доме в городе или частном доме в пригороде, возможно интерес к индивидуальным домам не был столь велик, но к сожалению, ни власти, ни застройщики не дают такого выбора. И эта тенденция будет только усиливаться. При этом снижение цен на землю, пригодную для комфортной малоэтажной застройки в пригородах больших городов – это вообще нонсенс, так как в соответствии с известной цитатой Марка Твена, земля – это товар, который больше не производят», - сообщил он.
Ранее кабинет министров принял постановление об упрощении подключения жителей садовых некоммерческих товариществ к энергоснабжению. Для заключения прямого договора жителям СНТ достаточно подать заявку в энергосбытовую организацию, передает «Радиоточка НСН».
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