Россиян предупредили о скрытых рисках покупки недостроенной дачи
Прежде, чем купить недостроенный дачный дом, нужно выяснить причину простаивания работ: если пауза продолжается свыше двух лет, то, вероятно, объект стал неликвидным. Об этом рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru.
Он отметил, что проблема с завершением проекта может быть связана с неправильно спроектированным фундаментом или ограничениями на участке. Также он указал, что необходимо тщательно осмотреть объект на месте: не рекомендуется покупать дом, если обнаружены трещины на стенах или фундаменте, а также плесень и гниющие деревянные конструкции.
Чаплин также напомнил, что желательно запросить проект дома и наличие разрешений на прокладку коммуникаций, так как самостоятельное оформление этих документов будет затратным и займет много времени.
Ранее юрист Сергей Коломийцев рассказал, что владельцам дачных участков могут выписать штраф в размере от 2000 до 7000 рублей за неправильное хранение минеральных и органических удобрений, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru