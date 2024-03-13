Россиян предупредили о скрытых рисках покупки недостроенной дачи

Он отметил, что проблема с завершением проекта может быть связана с неправильно спроектированным фундаментом или ограничениями на участке. Также он указал, что необходимо тщательно осмотреть объект на месте: не рекомендуется покупать дом, если обнаружены трещины на стенах или фундаменте, а также плесень и гниющие деревянные конструкции.

Чаплин также напомнил, что желательно запросить проект дома и наличие разрешений на прокладку коммуникаций, так как самостоятельное оформление этих документов будет затратным и займет много времени.

Ранее юрист Сергей Коломийцев рассказал, что владельцам дачных участков могут выписать штраф в размере от 2000 до 7000 рублей за неправильное хранение минеральных и органических удобрений, передает «Радиоточка НСН».

