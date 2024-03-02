Путин поручил расширить программу социальной газификации на СНТ
Президент РФ Владимир Путин поручил расширить программу социальной газификации на СНТ. Данную инициативу президент России предложил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
По его словам, проблема затрагивает миллионы семей.
«Безусловно, ее нужно решить. Причем решить в интересах наших граждан», - отметил глава государства.
Кроме того, будут выделены средства для жителей отдаленных северных и дальневосточных территорий. С помощью субсидий от государства они смогут приобрести современное экологичное отопительное оборудование отечественного производства.
Для выполнения данной задачи будет выделено дополнительные 32 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru