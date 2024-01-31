Депутаты Госдумы одобрили продление «дачной амнистии» до 2031 года

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, речь идет о постройках, возведённых до 2004 года, которые в настоящее время можно поставить на кадастровый учет и осуществить госрегистрацию прав в упрощённом порядке.

Действие данных правил закончилось 1 января 2024 года, однако было принято решение продлить «дачную амнистию».

«В целях обеспечения завершения оформления прав на имущество общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ разработан проект федерального закона, предусматривающий продление», — сказано в пояснительной записке.

Ранее стало известно, что стоимость коттеджей и дач в России за 2023 год поднялась в среднем на 15,5%. Заметнее всего выросли цены в республике Алтай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

