Депутаты Госдумы одобрили продление «дачной амнистии» до 2031 года
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, продлевающий «дачную амнистию» для зданий и сооружений общего пользования СНТ.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, речь идет о постройках, возведённых до 2004 года, которые в настоящее время можно поставить на кадастровый учет и осуществить госрегистрацию прав в упрощённом порядке.
Действие данных правил закончилось 1 января 2024 года, однако было принято решение продлить «дачную амнистию».
«В целях обеспечения завершения оформления прав на имущество общего пользования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ разработан проект федерального закона, предусматривающий продление», — сказано в пояснительной записке.
Ранее стало известно, что стоимость коттеджей и дач в России за 2023 год поднялась в среднем на 15,5%. Заметнее всего выросли цены в республике Алтай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru