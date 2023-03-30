«Ввозят стюардессы!»: Ветеринар предостерег от «серых» вакцин для животных

Накануне вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос регулярных поставок ветеринарных препаратов в новые субъекты РФ в приоритетном порядке. Она отметила, что Россельхознадзор передал в Запорожскую и Херсонскую области, а также ДНР более 180 тысяч доз вакцин для животных. В частности, против бешенства и сибирской язвы. Михаил Шеляков отметил, что на рынке есть все необходимые вакцины.

«Есть и отечественные, и импортные вакцины. Есть чешские вакцины, они зарегистрированы, официально разрешены к использованию на территории России. Есть неофициальный ввоз вакцин, которые были раньше. Их ввозят параллельным импортом, вплоть до того, что ввозят стюардессы на международных рейсах. Здесь я бы предостерег от использования таких вакцин. Любой препарат требует специальных условий хранения, транспортировки. Гарантировать, что температурный режим везде сохранен, если везут из Казахстана или ОАЭ, сложно. Такие вакцины могут приобретать канцерогенные свойства», - сказал Шеляков.

Он также отметил, что на фоне ажиотажного спроса, который наблюдался в 2022 году, цены на вакцинацию повысились на 50%. По словам ветврача, спекулятивные механизмы работают до сих пор.

«Можно посетовать на фоне ажиотажного спроса, который был в прошлом году, на то, что цены повысились и снижаться не намерены. Стоимость профилактических мероприятий, таких как вакцинация, увеличилась на 50%. Спекулятивные механизмы до сих пор работают, это ничем не оправдано», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Шеляков рассказал, что на рынке не наблюдается дефицита каких-либо вакцин. Он подчеркнул, что вакцины, которые поставляются сегодня, ничем не хуже по эффективности, чем вакцины ушедших производителей.