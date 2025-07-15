Трамп назвал Пеле лучшим футболистом в истории

Бразилец Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) - лучший футболист в истории, считает президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил на церемонии награждения победителей и серебряных призеров прошедшего в США клубного чемпионата мира, передает DAZN.

Имя Пеле внесли в словарь португальского языка как синоним слова «лучший»

Трамп напомнил, что «много лет назад, когда он был молодым», Пеле играл за команду «Нью-Йорк Космос».

«Я ходил смотреть, как он играет, и он был великолепен. Возможно, я покажусь старомодным, но я бы сказал, что Пеле был более чем превосходен», - ответил политик на вопрос о лучшем футболисте.

Пеле - единственный в истории игрок, трижды ставший чемпионом мира по футболу. Также бразильца включили в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество голов за карьеру, игрок забил 1281 мяч.

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ФОТО: РИА Новости / Фото из коллекции Нино Мелия.
ТЕГИ:ФутболДональд Трамп

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