Трамп назвал Пеле лучшим футболистом в истории

Трамп напомнил, что «много лет назад, когда он был молодым», Пеле играл за команду «Нью-Йорк Космос».

«Я ходил смотреть, как он играет, и он был великолепен. Возможно, я покажусь старомодным, но я бы сказал, что Пеле был более чем превосходен», - ответил политик на вопрос о лучшем футболисте.

Пеле - единственный в истории игрок, трижды ставший чемпионом мира по футболу. Также бразильца включили в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество голов за карьеру, игрок забил 1281 мяч.

