США уже поставляли Киеву ракеты ATACMS с дальностью в 300 километров, Москве они не угрожают, а американский лидер Дональд Трамп в своих поставках ограничен новой ядерной доктриной РФ, заявил НСН руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус утверждает, что 11 июля Трамп рассматривал возможность предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, которыми США недавно ударили по Ирану. Однако сейчас Tomahawk всё ещё не входит в список поставок. Зато Трамп якобы может разрешить использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России, санкционировав их дополнительные поставки. Михайлов рассказал, какие ракеты Трамп может передать Киеву.