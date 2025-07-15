Начало ядерной войны? Какие ракеты Трамп рискнет передать Киеву
США или Европа не будут поставлять Киеву ракеты с дальностью от 500 километров и более, а ATACMS уже били по Крыму, но Москве не угрожают, заявил НСН Александр Михайлов.
США уже поставляли Киеву ракеты ATACMS с дальностью в 300 километров, Москве они не угрожают, а американский лидер Дональд Трамп в своих поставках ограничен новой ядерной доктриной РФ, заявил НСН руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус утверждает, что 11 июля Трамп рассматривал возможность предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk, которыми США недавно ударили по Ирану. Однако сейчас Tomahawk всё ещё не входит в список поставок. Зато Трамп якобы может разрешить использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России, санкционировав их дополнительные поставки. Михайлов рассказал, какие ракеты Трамп может передать Киеву.
«Речь шла про ракеты ATACMS, они могут быть переданы Украине, но они и раньше давались Киеву, били по Крыму, долетали до приграничных регионов. Наши зенитчики их благополучно сбивают. Дальность у них 300 километров, Россия в курсе использования этих ракет. Они не угрожают столичному региону, что наиболее критично в этом вопросе. Москва – это центр принятия решений, это особый контроль. Вряд ли мы столкнемся с тем, что США или Европа будут поставлять ракеты с дальностью от 500 километров и более, потому что это очень критическая линия. Это уже другие протоколы действия, это уже наша обновленная ядерная доктрина. Ни разу такие изделия за несколько лет не передавались, хотя разговоры идут постоянно. Россия не просто так корректировала ядерную доктрину, было конкретно все сказано», - отметил он.
В связи с этим про «Томагавки» для Украины речи вообще не идет, подчеркнул Михайлов.
«Официально про «Томагавки» вообще никто и ничего не говорил, это ракеты средней дальности, они не имеют никакого отношения к Украине и зоне СВО. Их давать Киеву не собираются, крайнее размещение этих ракет – Румыния, Польша. Любое пересечение «Томагавками» наших границ будет означать начало ядерной войны, в Америке прекрасно это знают. Поэтому эти ракеты никогда против России использоваться не будут. Это нереальное решение», - заключил собеседник НСН.
Ранее Трамп, выступая после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, заявил, что Украина вскоре получит 17 Patriot от государства, которое, по его словам, «в них не нуждается». Из формулировки не следовало, идет ли речь о полном комплексе ПВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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