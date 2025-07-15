Отвечать за вынужденные отключения мобильного интернета должны силовые ведомства: по всей видимости, это будет Федеральная служба охраны (ФСО) либо структуры ФСБ. Об этом НСН заявил управляющий партнер «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов.

В Минцифры начали обсуждать, как упорядочить и сократить массовые отключения мобильного интернета в российских регионах, сообщило издание «Известия». Идея заключается в том, чтобы определить единый госорган, ответственный за это, и создать систему оповещения. Если раньше операторы связи ориентировались на предписания Роскомнадзора и ФСБ, то теперь такие указания выдают МЧС, региональные власти и лица, на это формально не уполномоченные, причем мобильный интернет блокируют даже в Сибири и Приморье, куда беспилотники не долетают. Анкилов предположил, что ответственность за отключение интернета могут возложить на ФСО или ФСБ.