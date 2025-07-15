Эксперт: Отключение мобильного интернета доверят ФСО или ФСБ
В случае создания системы оповещения населения о предстоящем отключении интернета, по всей видимости, она будет реализовываться через отправку SMS, так как мобильные телефоны есть почти у всех россиян, сказал НСН Константин Анкилов.
Отвечать за вынужденные отключения мобильного интернета должны силовые ведомства: по всей видимости, это будет Федеральная служба охраны (ФСО) либо структуры ФСБ. Об этом НСН заявил управляющий партнер «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов.
В Минцифры начали обсуждать, как упорядочить и сократить массовые отключения мобильного интернета в российских регионах, сообщило издание «Известия». Идея заключается в том, чтобы определить единый госорган, ответственный за это, и создать систему оповещения. Если раньше операторы связи ориентировались на предписания Роскомнадзора и ФСБ, то теперь такие указания выдают МЧС, региональные власти и лица, на это формально не уполномоченные, причем мобильный интернет блокируют даже в Сибири и Приморье, куда беспилотники не долетают. Анкилов предположил, что ответственность за отключение интернета могут возложить на ФСО или ФСБ.
«Разумеется, это должны быть силовые структуры, поскольку блокировки происходят в целях безопасности. Будет ли создаваться новый орган, пока не известно. Думаю, что вряд ли. Основной претендент, на мой взгляд, ФСО либо структуры ФСБ, поскольку они являются правопреемниками Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте России (ФАПСИ) — органа, который курировал связь. То, что происходит сейчас, — совершенно новая ситуация не только для страны в плане экономики, инфраструктуры и телекоммуникации, но и для мира в целом. Соответственно, в текущих внешнеполитических условиях таких масштабных прецедентов не было. Хорошо, что Минцифры включилось как регулятор, отвечающий за связь и работающий со всеми прочими структурами, чтобы найти компромиссное решение. Полностью отключений избежать не удастся, но упорядочить их есть шанс, особенно за Уралом, куда вражеским беспилотникам сложно добраться», — сказал Анкилов.
Собеседник НСН также предположил, что оповещать население о предстоящих отключениях интернета будут при помощи SMS.
«Если мы говорим о предупреждениях, самый простой и распространенный способ — это SMS, поскольку телефоны есть у подавляющего большинства населения. Напомню, что вопросы безопасности приоритетнее оказания услуг, удобства или бизнеса. То, что невозможно позвонить, организовать встречу или сориентироваться по карте, — это большие неудобства, но вопросы безопасности — более высокого порядка», — подытожил он.
Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что отключение мобильного интернета в России регулируется законом о гостайне, за распространение такой информации грозит срок до восьми лет, поэтому никаких SMS-оповещений для пользователей не будет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru