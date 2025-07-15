Минобороны сообщило об освобождении Петровки и Воскресенки в ДНР

Российские военные установили контроль над двумя населенными пунктами в Донецкой Народной Республике, передает Минобороны.

«Подразделения «Южной» группировки войск продолжили наступательные действия... и освободили населенный пункт Петровка», - указано в сообщении.

Кроме того, силы группировки «Восток» благодаря активным и решительным действиям взяли под контроль село Воскресенка.

Ранее армия РФ освободила Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ДНРВооруженные Силы РФСпецоперацияМинобороны

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