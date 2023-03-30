Абрамченко поручила поставлять ветпрепараты в новые субъекты РФ в приоритетном порядке
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос регулярных поставок ветеринарных препаратов в новые российские субъекты в приоритетном порядке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.
Отмечается, что Абрамченко также поручила предусмотреть выделение финансирования на профилактику особо опасных болезней животных. По ее словам, Россельхознадзор передал в Запорожскую и Херсонскую области, а также ДНР свыше 180 тысяч доз вакцин для животных. В частности, против бешенства, сибирской язвы и гриппа птиц.
Ранее Россельхознадзор сообщал, что ограничений на поставки в Россию ветпрепаратов или каких-либо технических сложностей на этот счет нет. В Россельхознадзоре тогда признали, что фиксируется изменение объемов ввоза продукции зарубежными компаниями и сокращение поставок отдельных наименований товаров, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru