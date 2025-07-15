В Вологодской области сел на мель сухогруз

Сухогруз сел на мель в районе промышленного порта в Череповце Вологодской области. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

«Четырнадцатого июля... в 20.45 на 534-м километре реки Шексна в районе промышленного порта... сухогруз "Волгобалт-106", следовавший по маршруту Нижний Новгород – Череповец, сел на мель», - отметили в ведомстве.

Разлива нефтепродуктов не произошло, никто не пострадал.

Вологодская транспортная прокуратура проверит исполнение норм о безопасности судоходства.

Ранее на юге Швеции село на мель грузовое судно под панамским флагом Meshka, следовавшее в российский Высоцк, напоминает RT.

