Ефимов: Завод по производству вакцин для животных построен в Москве

На площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва» завершено строительство нового завода компании «Ветбиохим», где будут выпускать несколько видов вакцин и сопутствующих препаратов для сельскохозяйственных и домашних животных. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, сейчас на предприятии идут пусконаладочные работы, завод выйдет на полную мощность со второго квартала 2023 года.

«Его мощности позволят ежегодно выпускать несколько десятков миллионов доз вакцин, что поможет обеспечить российский рынок востребованными товарами и будет способствовать развитию импортозамещения в сфере ветеринарии», – отметил вице-мэр.

Инвестиции компании в производство превысили 1,5 миллиарда рублей.

Площадь нового предприятия превышает 5,5 тысячи квадратных метров, уточнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он также подчеркнул, что на заводе возникнут рабочие места для 200 высококвалифицированных специалистов.

Предприятие производит 37 вакцин для сельскохозяйственных и мелких домашних животных, четыре сыворотки и иммуноглобулина, а также 60 видов тест-систем для диагностики заболеваний.

Как заявил генеральный директор Особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, после запуска этого производства, площадка «Печатники» пополнится новым заводом в сфере ветеринарии, при чем реализующим собственные разработки.

По его словам, в 2022 году компания зарегистрировала и наладила выпуск четырех новых вакцин.

