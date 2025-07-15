Умер участвовавший в разработке Конституции России Станислав Кесаев

Один из авторов конституции Северной Осетии и участник разработки Конституции России Станислав Кесаев умер в возрасте 74 лет. Об этом рассказал глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло.

«Ушел из жизни Станислав Магометович Кесаев. Видный политический деятель, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права СОГУ (Северо-Осетинский государственный университет. - НСН)», - написал глава региона в Telegram-канале.

Меняйло напомнил, что Кесаев много лет проработал в парламенте Северной Осетии, занимал посты вице-спикера и первого вице-спикера, а позже возглавлял конституционный суд республики. По словам главы Северной Осетии, Кесаев не дожил один день до своего 75-летия.

Ранее в возрасте 96 лет умер последний член Политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев.

