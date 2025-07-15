«За последние четыре года онлайн-торговля увеличилась в пять раз. Здесь очень важно, чтобы была добросовестная конкуренция с торговыми центрами. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что товары на маркетплейсах не имеют маркировки или завозятся по параллельному импорту, возникают вопросы по законности их ввоза. Поэтому цены и скидки в магазинах и на платформах могут отличаться в два и более раз. Цель законопроекта – это все отрегулировать, чтобы у нас исчез этот Дикий Запад, любая отрасль должна находиться в рамках законодательства», - объяснил он.

По его словам, сегодня торговые центры притягивают посетителей больше ресторанами и развлечениями.

«Люди сейчас больше посещают торговые центры для похода в кинотеатр, зону развлечений, рестораны. Это невозможно сделать онлайн. По моим оценкам, 50% покупателей маркетплейсы однозначно «перетянули» за последние несколько лет. Посещаемость торговых центров по сравнению с прошлыми периодами этим летом упала на 2-5%. Безусловно, маркетплейсы тоже на это влияют», - добавил собеседник НСН.

Ранее Шакиров заявил, что в новых и старых торговых центрах сейчас нет какой-то острой проблемы с заполняемостью, так как активно развиваются российские и турецкие бренды, плюс начинают возвращаться западные. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

