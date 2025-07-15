Незаконные скидки: Маркетплейсы «отобрали» у ТЦ половину посетителей
Президент Союза торговых центров Булат Шакиров заявил НСН, что товары на маркетплейсах могут быть в несколько раз дешевле из-за нарушения платформами законодательства.
За последние несколько лет маркетплейсы «перетянули» 50% посетителей ТЦ, заявил НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
Торговые центры попросили доработать законопроект о платформенной экономике, прошедший первое чтение в парламенте 9 июля. В частности, Союз ТЦ просит запретить маркетплейсам менять цену на товары без согласия селлеров, ограничить объем субсидирования ценовых акций со стороны площадок суммой не выше 5% от годового товарооборота платформы, установить паритет отрасли с федеральным законом «О торговле», приравнять пункты выдачи заказов (ПВЗ) к офлайн-магазинам, пишет «Коммерсант». Шакиров уверен, что законопроект приведет к порядку.
«За последние четыре года онлайн-торговля увеличилась в пять раз. Здесь очень важно, чтобы была добросовестная конкуренция с торговыми центрами. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что товары на маркетплейсах не имеют маркировки или завозятся по параллельному импорту, возникают вопросы по законности их ввоза. Поэтому цены и скидки в магазинах и на платформах могут отличаться в два и более раз. Цель законопроекта – это все отрегулировать, чтобы у нас исчез этот Дикий Запад, любая отрасль должна находиться в рамках законодательства», - объяснил он.
По его словам, сегодня торговые центры притягивают посетителей больше ресторанами и развлечениями.
«Люди сейчас больше посещают торговые центры для похода в кинотеатр, зону развлечений, рестораны. Это невозможно сделать онлайн. По моим оценкам, 50% покупателей маркетплейсы однозначно «перетянули» за последние несколько лет. Посещаемость торговых центров по сравнению с прошлыми периодами этим летом упала на 2-5%. Безусловно, маркетплейсы тоже на это влияют», - добавил собеседник НСН.
Ранее Шакиров заявил, что в новых и старых торговых центрах сейчас нет какой-то острой проблемы с заполняемостью, так как активно развиваются российские и турецкие бренды, плюс начинают возвращаться западные. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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