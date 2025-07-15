В МИД Франции анонсировали санкции ЕС против 22 россиян
Министры иностранных дел государств Евросоюза согласуют санкции против 22 россиян и ряда граждан Молдавии и Ирана. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
По его словам, меры утвердят 15 июля, они затронут шесть судей из РФ, «ответственных за нарушение свободы слова», и 16 граждан страны, «ответственных за дестабилизирующие операции и информационные маневры в Европе». Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на доступ на европейскую территорию.
Кроме того, ЕС введет рестрикции в отношении семи граждан Молдавии, якобы причастных к «дестабилизирующим операциям» в интересах России, и девяти физлиц и организаций из Ирана, обвиняемых в убийствах на территории ЕС.
Ранее США в рамках борьбы с киберпреступностью ввели санкции в отношении двух граждан РФ и КНДР и четырех фирм, базирующихся в этих странах, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп назвал Пеле лучшим футболистом в истории
- Учителя назвали «примитивностью» возврат к 10-летнему обучению в школах
- Начало ядерной войны? Какие ракеты Трамп рискнет передать Киеву
- В Вологодской области сел на мель сухогруз
- В МИД Франции анонсировали санкции ЕС против 22 россиян
- Незаконные скидки: Маркетплейсы «отобрали» у ТЦ половину посетителей
- Раздражают народ? Бородин и Финкельштейн поспорили о сахалинском гонораре Гагариной
- Минобороны сообщило об освобождении Петровки и Воскресенки в ДНР
- Эксперт: Отключение мобильного интернета доверят ФСО или ФСБ
- Над Крымом и Белгородской областью сбили восемь беспилотников ВСУ за час
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru