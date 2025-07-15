В МИД Франции анонсировали санкции ЕС против 22 россиян

Министры иностранных дел государств Евросоюза согласуют санкции против 22 россиян и ряда граждан Молдавии и Ирана. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

По его словам, меры утвердят 15 июля, они затронут шесть судей из РФ, «ответственных за нарушение свободы слова», и 16 граждан страны, «ответственных за дестабилизирующие операции и информационные маневры в Европе». Ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на доступ на европейскую территорию.

Кроме того, ЕС введет рестрикции в отношении семи граждан Молдавии, якобы причастных к «дестабилизирующим операциям» в интересах России, и девяти физлиц и организаций из Ирана, обвиняемых в убийствах на территории ЕС.

Ранее США в рамках борьбы с киберпреступностью ввели санкции в отношении двух граждан РФ и КНДР и четырех фирм, базирующихся в этих странах, напоминает RT.

