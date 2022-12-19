«Рост до 65%»: Как изменились цены на товары для животных

Рынок зоотоваров изменился на фоне ухода ряда производителей, ряд импортных кормов в конце февраля подорожал в два раза, по итогам года рост составляет от 20% до 30%, рассказала NEWS.ru руководитель сети зоомагазинов «Дивный КОЛИБРИ» Валентина Поташова.



При этом она отметила, что отечественные производители увеличили цены более значительно – на 30-65%.