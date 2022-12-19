«Рост до 65%»: Как изменились цены на товары для животных

Рынок зоотоваров изменился на фоне ухода ряда производителей, ряд импортных кормов в конце февраля подорожал в два раза, по итогам года рост составляет от 20% до 30%, рассказала NEWS.ru руководитель сети зоомагазинов «Дивный КОЛИБРИ» Валентина Поташова.

При этом она отметила, что отечественные производители увеличили цены более значительно – на 30-65%.

Россельхознадзор проверит европейских поставщиков корма для домашних животных

«Тем самым они почти выровняли цены на собственную продукцию с импортом», - сказала эксперт.

Некоторые компании повышают цены не так резко, но в таком случае вынуждены менять состав, добавила она.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор проверит европейских поставщиков корма для домашних животных.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:СанкцииЖивотные
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