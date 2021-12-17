«Всё стоит денег»: Аналитик оправдал рост цен на сотовую связь

Повышение тарифов на связь неизбежно, поскольку иначе компенсировать убытки компаниям-операторам не получается, объяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее стало известно, что сотовые операторы планируют увеличить тарифы. Уже в начале 2022 года цены могут вырасти на 6–10%, сообщили источники в отрасли. Сами операторы либо отрицают эти планы, либо просто не дают комментариев.