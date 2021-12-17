СМИ сообщили о возможном подорожании мобильной связи в России на 6-10%

Два собеседника издания рассказали, что цены на связь вырастут на 8-10%, еще один источник газеты поделился информацией о возможном росте стоимости на 6%, пишет РИА ФАН.

Согласно данным Mobile Research Group, в прошлом году сотовая связь подорожала на 10%. Однако в 2021 году, по данным Росстата, операторы почти не меняли цены, за исключением ноября: по сравнению с октябрем тарифы выросли на 1,6%, отмечает Ura.ru.

Эксперты подчеркивают, что увеличение цен на мобильную связь может быть связано с вложениями операторов в развитие сетей для поддержания качества связи и скорости мобильного доступа. При этом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России не видят экономической обоснованности повышения стоимости сотовой связи.

