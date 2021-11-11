«Закон Яровой» и инфляция: Россиянам объяснили рост цен на интернет и ТВ

Интернет-провайдеры тоже ощущают на себе инфляционные риски, а также требования законодательства, напомнил Денис Кусков.

Цены на связь подорожают вслед за всеми остальными товарами и услугами, рассказал гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». В 2022 году стоимость домашнего интернета и платного телевидения в России может увеличиться на 10%, сообщило ранее агентство TelecomDaily со ссылкой на топ-менеджеров поставщиков связи.

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«Агентство проводит ежегодный опрос среди директоров более ста компаний и выявляет тенденции. В 2022 году возможное повышение цен составит до 10%. С другой стороны, что приятно, темпы роста снижаются, в 2019 году повышение составляло до 15%. Влияют на рост цен необходимость следования «закону Яровой», инфляция, дорогостоящее оборудование, которое приобретается в основном за рубежом. Нет такого, что один оператор повышает цены, а другие нет. Эти факторы влияют на всех игроков рынка. Естественно, они пытаются удерживать клиентов, но на этом рынке, в отличие от мобильной связи, крупные игроки зачастую делают пересмотр тарифных планов ежегодно, и люди так или иначе к этому привыкли», - рассказал Кусков.

По словам главы агентства, одновременного роста стоимости всех услуг связи не будет.

«Данные до 10% получены, исходя из сегодняшней ситуации. Если, к примеру, изменится курс рубля, если появятся новые регуляторные изменения в дополнение к тем законам, которые уже приняты, если будет разгоняться инфляция, то, конечно, цены могут увеличиваться и на больший процент. Но если ситуация стабилизируется, то процент может и уменьшиться. Как правило, рост тарифов оператор проводит в зависимости от своих целей и задач на протяжении всего года, он не лавинообразный. Это может быть два повышения в начале и в конце года», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее в Telegram-канале заявила об отсутствии причин для увеличения тарифов на проводной интернет и ТВ. «Закон Яровой» требует с 1 июля 2018 года сохранять трафик мессенджеров, социальных сетей и сервисов электронной почты на срок до полугода. Операторы неоднократно жаловались на техническую сложность и дороговизну исполнения этих требований.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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