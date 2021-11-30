«Риски очень большие». Путин оценил использование криптовалют

Выступая на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ капитал» «Россия зовет!» глава государства отметил, что цифровые деньги ничем не обеспечены, а в некоторых странах запрещены.

«В некоторых странах используется криптовалюта, а в некоторых странах она просто запрещена... Волатильность колоссальная, поэтому риски очень большие», - подчеркнул Путин.

Российский лидер не исключил, что, возможно, за криптовалютой будущее, однако необходимо внимательно следить за развитием процесса.

Ранее платёжная система Mastercard из США объявила, что её клиенты получат возможность проводить операции с криптовалютами.

