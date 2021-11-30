«Риски очень большие». Путин оценил использование криптовалют

Президент России Владимир Путин заявил, что следует прислушаться к тем, кто говорит о больших рисках использования криптовалют, сообщает ТАСС.

В Кремле высказались о признании биткоина платежным средством

Выступая на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ капитал» «Россия зовет!» глава государства отметил, что цифровые деньги ничем не обеспечены, а в некоторых странах запрещены.

«В некоторых странах используется криптовалюта, а в некоторых странах она просто запрещена... Волатильность колоссальная, поэтому риски очень большие», - подчеркнул Путин.

Российский лидер не исключил, что, возможно, за криптовалютой будущее, однако необходимо внимательно следить за развитием процесса.

Ранее платёжная система Mastercard из США объявила, что её клиенты получат возможность проводить операции с криптовалютами.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Биткоин // pixabay.com
ТЕГИ:Владимир ПутинКриптовалютаБиткоин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры