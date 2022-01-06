Курс биткоина снижается на фоне протестов в Казахстане
Биткойн в ходе торговой сессии в среду показывает снижение Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk, передает ТАСС.
Так, по данным на 23.47 (мск) криптовалюты снизилась на -4.66%, до $44,230 тыс.
Ка пишет агентство, снижение стоимости биткоина происходит на фоне протестов в Казахстане. Протесты вспыхнули в стране против повышения цен на сжиженный газ. По всей стране до 19 января введен режим чрезвычайного положения.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что следует прислушаться к тем, кто говорит о больших рисках использования криптовалют, сообщает ТАСС. Выступая на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ капитал» «Россия зовет!» глава государства отметил, что цифровые деньги ничем не обеспечены, а в некоторых странах запрещены.
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