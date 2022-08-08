«Все индивидуально»: В Госдуме не поняли идею создания единого экспортного оператора

Ранее стало известно, что Минсельхоз планируют создать национального дистрибутора продовольствия за рубеж. В задачи будет входить поиск партнеров за рубежом, доставка товара или таможенная очистка груза, продвижение российских брендов в зарубежном сетевом ретейле. Перспективными рынками для экспорта названы Азия, Ближний Восток и Африка. Лисовский считает, что один крупный оператор с задачей не справится.

«Для облегчения экспорта продовольствия у нас при Минсельхозе уже существует специальное агентство, а также Российский экспортный центр. Они работают эффективно. Не совсем понятна идея этого оператора. Как один из многих экспортеров, возможно, да, может существовать. Торговля продовольствием – разноплановый бизнес и требует индивидуального подхода. Один крупный оператор не справится. Возьмем экспорт зерна или масла. Данный бизнес требует постоянных соглашений, учета интересов сторон, что говорит об индивидуальности подходов», - сказал Лисовский.