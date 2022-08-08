«Все индивидуально»: В Госдуме не поняли идею создания единого экспортного оператора
Торговля продовольствием – разноплановый бизнес, который требует индивидуального подхода и один крупный оператор с этим не справится, сказал НСН парламентарий Сергей Лисовский.
Возникающие проблемы с экспортом продуктов решаются в индивидуальном порядке. При Минсельхозе уже работают специальное агентство, занимающееся вопросами дистрибуции, а также есть Российский экспортный центр. Не совсем понятна идея создания нового оператора, заявил депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что Минсельхоз планируют создать национального дистрибутора продовольствия за рубеж. В задачи будет входить поиск партнеров за рубежом, доставка товара или таможенная очистка груза, продвижение российских брендов в зарубежном сетевом ретейле. Перспективными рынками для экспорта названы Азия, Ближний Восток и Африка. Лисовский считает, что один крупный оператор с задачей не справится.
«Для облегчения экспорта продовольствия у нас при Минсельхозе уже существует специальное агентство, а также Российский экспортный центр. Они работают эффективно. Не совсем понятна идея этого оператора. Как один из многих экспортеров, возможно, да, может существовать. Торговля продовольствием – разноплановый бизнес и требует индивидуального подхода. Один крупный оператор не справится. Возьмем экспорт зерна или масла. Данный бизнес требует постоянных соглашений, учета интересов сторон, что говорит об индивидуальности подходов», - сказал Лисовский.
В пример собеседник «Радиоточки НСН» привел проект «Евразийский Агроэкспресс». Идея, по словам Лисовского, была хорошая, но труднореализуемая.
«Проект требует формирование железнодорожного состава из 43 контейнеров, но такую партию сложно собрать. Поэтому и логистика требует индивидуального подхода и облегчить ее можно сейчас только компенсацией затрат экспортерам», - резюмировал Лисовский.
Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев допустил снижение экспорта российского зерна. В ходе текущих уборочных работ аграрии собрали порядка 55 млн тонн зерновых, уже убрано 27% площади посевов. Однако объем собранного зерна пока заметно меньше, чем год назад, что создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн.
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