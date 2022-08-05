Глава Минсельхоза допустил снижение плана по экспорту зерна

Как отметил министр, в ходе уборочных работ аграрии собрали порядка 55 млн тонн зерновых, уже убрано 27% площади посевов. Однако объем собранного зерна пока заметно меньше, чем год назад, что создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн.

«Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 миллионов тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых», — подчеркнул Патрушев.

Ранее глава Минсельхоза отметил тренд на снижение цен на зерно о в случае их дальнейшего падения пообещал увеличить прямую поддержку аграриев, напоминает RT.

