Глава Минсельхоза допустил снижение плана по экспорту зерна
Минсельхоз в текущем сезоне может снизить планы по экспорту российского зерна, которые сейчас составляют 50 млн тонн, заявил глава ведомства Дмитрий Патрушев. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.
Как отметил министр, в ходе уборочных работ аграрии собрали порядка 55 млн тонн зерновых, уже убрано 27% площади посевов. Однако объем собранного зерна пока заметно меньше, чем год назад, что создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн.
«Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 миллионов тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых», — подчеркнул Патрушев.
Ранее глава Минсельхоза отметил тренд на снижение цен на зерно о в случае их дальнейшего падения пообещал увеличить прямую поддержку аграриев, напоминает RT.
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