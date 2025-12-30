Россиянам рассказали, когда зарплату можно будет получать в цифровых рублях
Получать заработную плату в цифровых рублях граждане России смогут с 1 сентября 2026 года. Как пишет RT, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он отметил, что соответствующий план уже утверждён нижней палатой парламента. Необходимые операции будут обязаны системно значимые банки.
Аксаков добавил, что использование цифрового рубля будет добровольным, принуждать россиян переходить на новую форму расчётов никто не будет.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не планируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актера Идриса Эльбу посвятили в рыцари
- Автошколы предложили, чтобы за оценку их качества отвечал Рособрнадзор
- Россиянам рассказали, когда зарплату можно будет получать в цифровых рублях
- Снижение добычи нефти со стороны Венесуэлы увеличит мировые цены на топливо до 70 долларов
- Не всем нужна сказка: Психолог объяснила феномен популярности «Иронии судьбы»
- Два нефтяных танкера столкнулись у берегов Стамбула
- Коц: РФ может ответить на атаку резиденции Путина новым оружием
- «Снимает похмелье!»: Диетолог раскрыла «волшебство» кумыса
- Депутат Бессараб рассказала, кому выгодно докупить недостающие пенсионные баллы
- «Быстрые выборы!»: Как Трамп накажет Зеленского за атаку резиденции Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru