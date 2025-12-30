Россиянам рассказали, когда зарплату можно будет получать в цифровых рублях

Получать заработную плату в цифровых рублях граждане России смогут с 1 сентября 2026 года. Как пишет RT, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

ЦБ: Доля безналичных платежей в РФ к 2030 году превысит 90%

Он отметил, что соответствующий план уже утверждён нижней палатой парламента. Необходимые операции будут обязаны системно значимые банки.

Аксаков добавил, что использование цифрового рубля будет добровольным, принуждать россиян переходить на новую форму расчётов никто не будет.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, обязательного перевода пенсий в цифровой рубль не планируется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

