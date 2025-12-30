Россиянам рассказали, когда зарплату можно будет получать в цифровых рублях

Песков назвал налет БПЛА на резиденцию Путина атакой на Трампа В Белоруссии «Орешник» официально заступил на боевое дежурство В Госдуму внесли проект о зарплатах учителей не ниже полутора средних зарплат по региону Вреднее всего на новогоднем столе - салаты второй свежести и жареные продукты Среди подписчиков «Радиоточки НСН» разыгрывают раритетный винил