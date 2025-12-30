Качество приема экзаменов на права и последующее количество ДТП у водителя не имеют абсолютно никакого отношения к оценке качества автошколы, в которой он обучался. Об этом НСН рассказал главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин.

МВД России подготовило порядок разработки показателей, критериев и периодичности оценки эффективности подготовки автошколами водителей, сообщили в пресс-центре ведомства. Среди критериев - результаты сдачи экзаменов кандидатов в водители, а также сведения об авариях по вине водителей, которые окончили эти автошколы менее двух лет назад. Лыткин раскритиковал эти критерии.

«Если это войдет в критерии оценки, то это будет не очень хорошо, потому что не будет отражать реальное положение дел с качеством подготовки. Прием экзаменов, а тем более ДТП, к автошколам не имеет никакого отношения. Экзамены принимает Госавтоинспекция, и выпускает на дороги общего пользования она же. Как профессиональное сообщество и предполагало, МВД при разработке этого документа мыслит шаблонно. В их компетенцию входит прием экзаменов и оформление ДТП. При рейтинговании автошкол были предложения у профессионального сообщества включать другие составляющие в рейтинг. Например, результаты проверки Рособрнадзора. А в случае с ДТП - это тоже самое, что при рейтинговании гостиниц считать, сколько гостей у них занималось пьяным дебошем», - отметил он.