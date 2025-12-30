Автошколы предложили, чтобы за оценку их качества отвечал Рособрнадзор
Александр Лыткин напомнил НСН, что за прием экзаменов у водителей и выпуск их на дороги отвечает Госавтоинспекция, а не автошколы.
Качество приема экзаменов на права и последующее количество ДТП у водителя не имеют абсолютно никакого отношения к оценке качества автошколы, в которой он обучался. Об этом НСН рассказал главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин.
МВД России подготовило порядок разработки показателей, критериев и периодичности оценки эффективности подготовки автошколами водителей, сообщили в пресс-центре ведомства. Среди критериев - результаты сдачи экзаменов кандидатов в водители, а также сведения об авариях по вине водителей, которые окончили эти автошколы менее двух лет назад. Лыткин раскритиковал эти критерии.
«Если это войдет в критерии оценки, то это будет не очень хорошо, потому что не будет отражать реальное положение дел с качеством подготовки. Прием экзаменов, а тем более ДТП, к автошколам не имеет никакого отношения. Экзамены принимает Госавтоинспекция, и выпускает на дороги общего пользования она же. Как профессиональное сообщество и предполагало, МВД при разработке этого документа мыслит шаблонно. В их компетенцию входит прием экзаменов и оформление ДТП. При рейтинговании автошкол были предложения у профессионального сообщества включать другие составляющие в рейтинг. Например, результаты проверки Рособрнадзора. А в случае с ДТП - это тоже самое, что при рейтинговании гостиниц считать, сколько гостей у них занималось пьяным дебошем», - отметил он.
При этом собеседник НСН напомнил, что критерии оценки образовательных учреждений давно уже есть.
«Все, что касается рейтингования, уже давным-давно придумано. Все основные критерии уже существуют, ведь есть рейтингование высших учебных заведений, а автошколы – это тоже образовательные учреждения», - подытожил Лыткин.
Ранее председатель правления Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева говорила НСН, что для снижения аварийности на дорогах стоило бы внедрить аттестацию для инструкторов или изменить методику обучения вождению, но не вводить новых рейтингов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автошколы предложили, чтобы за оценку их качества отвечал Рособрнадзор
- Россиянам рассказали, когда зарплату можно будет получать в цифровых рублях
- Снижение добычи нефти со стороны Венесуэлы увеличит мировые цены на топливо до 70 долларов
- Не всем нужна сказка: Психолог объяснила феномен популярности «Иронии судьбы»
- Два нефтяных танкера столкнулись у берегов Стамбула
- Коц: РФ может ответить на атаку резиденции Путина новым оружием
- «Снимает похмелье!»: Диетолог раскрыла «волшебство» кумыса
- Депутат Бессараб рассказала, кому выгодно докупить недостающие пенсионные баллы
- «Быстрые выборы!»: Как Трамп накажет Зеленского за атаку резиденции Путина
- Президента Узбекистана возмутила атака Украины на резиденцию Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru