В России появится национальный дистрибьютор продовольствия

Основными целями проекта станут объединение товаров от производителей, оптимизация логистики, увеличение экспорта агропродукции на целевых рынках сбыта и выход на новые.

Исполнителю необходимо будет создать модель работы экспортных поставок продукции, проведя не менее 20 интервью с отечественными производителями АПК. По результатам исследования должна быть составлена «практико-ориентированная» дорожная карта по созданию и развитию национального дистрибьютора агропродукции, пишет РИА ФАН. Стартовая цена контракта — 24 млн рублей.

По данным «Агроэкспорта», дистрибьютор сможет помогать отечественным компаниям искать партнеров за рубежом, доставлять товар или осуществлять таможенную очистку груза, продвигать зонтичные бренды РФ в сетевом ретейле за рубежом, открывать магазины на маркетплейсах. Большинство новых услуг будут платными. При этом в ведомстве допустили, что государство может частично компенсировать затраты.

