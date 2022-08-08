В России появится национальный дистрибьютор продовольствия
Национального дистрибьютора продукции агропромышленного комплекса планируют создать в России, федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза организовал конкурс на создание соответствующей концепции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Агроэкспорта».
Основными целями проекта станут объединение товаров от производителей, оптимизация логистики, увеличение экспорта агропродукции на целевых рынках сбыта и выход на новые.
Исполнителю необходимо будет создать модель работы экспортных поставок продукции, проведя не менее 20 интервью с отечественными производителями АПК. По результатам исследования должна быть составлена «практико-ориентированная» дорожная карта по созданию и развитию национального дистрибьютора агропродукции, пишет РИА ФАН. Стартовая цена контракта — 24 млн рублей.
По данным «Агроэкспорта», дистрибьютор сможет помогать отечественным компаниям искать партнеров за рубежом, доставлять товар или осуществлять таможенную очистку груза, продвигать зонтичные бренды РФ в сетевом ретейле за рубежом, открывать магазины на маркетплейсах. Большинство новых услуг будут платными. При этом в ведомстве допустили, что государство может частично компенсировать затраты.
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