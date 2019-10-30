Сделка или ловушка? Что стоит за предложением Генпрокуратуры Титову

Генеральная прокуратура РФ предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие возможность заключения сделки между правоохранителями и фигурантами дел, проходящими по «экономическим статьям» и покинувшим Россию. С таким предложением выступил замгенпрокурора РФ Виктор Гринь в письме к бизнес-омбудсмену Борису Титову, пишет РБК. Ранее Титов к Гриню с просьбой прекратить розыск предпринимателей, попавших в «лондонский список» омбудсмена, сформированный в преддверии президентских выборов 2018 года и включающий несколько десятков имен.

Общественный представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова по вопросам экстрадиции, депортации, федерального и международного розыска Дмитрий Григориади в эфире НСН разъяснил, что представляет собой предложенный механизм.

«Это должно быть соглашение, которое будет приниматься с предпринимателем, либо лицом, которое хочет вернуться в страну, с одной стороны, и с другой стороны прокуратурой и следствием. И в рамках этого документа расписывается чёткая простая процедура, кто и что делает. Допустим, предприниматель легализуется, предоставляет свои сведения, следствие, соответственно, понимает, что основания, которые послужили к объявлению в розыск или заочному аресту, неактуальны. Тогда следователь имеет право идти в суд и менять меру пресечения на залог, допустим, а также предоставлять временной коридор, когда бизнесмен, внеся залог, приедет в страну и будет установлена истина по делу», — пояснил Григориади.

По его словам, от такого механизма в выигрыше останутся все стороны — и следствие, и потерпевшая сторона, и беглый бизнесмен, и государство.