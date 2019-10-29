Святая простота премьер-министра

Распоряжение адресовано МВД, Следственному комитету, Генпрокуратуре, Верховному суду и Минэкономразвития. Сроком его исполнения на сайте кабинета министров указано 16 декабря.

Этот документ свидетельствует о наличии у главы правительства страны по меньшей мере двух заблуждений. Во-первых, премьер-министр полагает, что доверие к судам и правоохранительным органам все-таки есть, уровень только низковат. Во-вторых, он полагает возможным за полтора месяца набросать комплекс мер для повышения этого самого доверия после дела Васильевой, дела Калви, дела Устинова (это, правда, уже не про бизнес, зато про доверие к судам), дела Серебренникова.

Sancta simplicitas! Святая простота…

С другой стороны, в чем премьер-министр прав, так в том, что давно пора бы взяться всерьез за судебную и правоохранительную системы. До него об этом же говорили многие и неоднократно. Из недавнего – идея создать «черный список» судей, выносящих незаконные решения, с которой выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, незаконность судебного решения может быть установлена только в судебном порядке, однако очевидна необходимость «фактически показывать пальцем на тех, кто принимает такие решения». Судебной системе необходимы изменения, и составление «черного списка» судей сможет изменить систему к лучшему, - считает Титов. В подтверждение этой мысли он приводил дело Устинова, по оценке Титова, «вопиющее по своей беззаконности: у него не было правонарушения, но он получил реальный срок», - указывал бизнес-омбудсмен.

Кстати, в отличие от председателя правительства и бизнес-омбудсмена в Кремле не усматривают снижения доверия к российскому правосудию. Об этом заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в контексте того же самого дела Устинова.

Теперь – об отношении общества к правоохранительным органам. Оно таково, что две трети россиян (66%) считают обычной практикой подбрасывание наркотиков полицией и фальсификацию на основании этого уголовных дел. Эти данные получил «Левада-центр» в ходе опроса, проведенного в связи с еще одним громким делом – корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. И это – «реальная жизнь нашей полиции», - признал тогда в эфире НСН глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. И увязал такое положение дел с той же самой судебной системой:

«Вот если бы дело Голунова дошло до нормального независимого суда, то все те, кто его задержал, кто дал согласие на возбуждение уголовного дела, сели бы. Два-три раза так бы прошло, и люди уже перестали бы заниматься этими подставами»

Выходит, рука руку моет. И так же, рука об руку, правоохранители и судьи займутся разработкой мер по повышению доверия к себе самим. В соответствии с поручением премьер-министра.

Sancta simplicitas!..

