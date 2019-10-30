В Генпрокуратуре придумали способ вернуть беглых олигархов

В случае внесения этих поправок в УПК, бежавшие за границу подозреваемые смогут вернуть в Россию для дачи показаний. В этом случае им будет гарантирована мягкая мера пресечения на время, пока идет следствие.

Гринь подчеркнул, что сегодня фигуранты дел по «эконмическим» статьям фактически не несут ответственности за отказ явиться в следственные органы. «Некоторые обвиняемые (подозреваемые), исключенные из числа разыскиваемых и получившие возможность свободно передвигаться за пределами Российской Федерации, в органы следствия не явились», — сказал он.

Все это является препятствием для принятия комплекса принятия «положительных решений», с просьбой о которых не раз выступал Титов. В частности, бизнес-омбудсмен призывал прекратить розыск предпринимателей, значащихся в так называемом «списке Титова». При этом Гринь отметил, что многие бизнесмены, находящиеся в этом перечне, не подлежали бы аресту из-за предпринимательского характера вменяемых им преступлений, пишет Ura.ru.

«Список Титова» был представлен президенту РФ Владимиру Путину в феврале 2018 года. В нем содержатся имена 52 бизнесменов, совершивших экономические преступления и скрывающихся от российского правосудия в Великобритании. Борис Титов также заявлял, что большинство беглых бизнесменов хотят вернуться в Россию.

В свою очередь глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН не согласился с этим утверждением. По его словам, большинство бизнесменов воспринимают Россию как средство для зарабатывания денег, и хотят покинуть страну, как только представится удобная возможность. ««Это связано с идентичностью значительной части российских олигархов, которые считают себя частью не России и ее народа, а другой страны и другого народа. Это нужно понимать. Значительная часть российской экономики управляется людьми, которые рассматривают Россию просто как источник зарабатывания денег и живут здесь вахтовым методом. Это касается далеко не только олигархов», - сказал он.

