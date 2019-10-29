Миллиард с Грудинина

Астрономическую сумму взыскал Арбитражный суд Московской области с директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Истцам-акционерам присуждено более 1 миллиарда рублей – половину от суммы исковых требований. Начавшаяся в 2018 году тяжба касалась передачи двух участков земли от совхоза к компании «ТТ Девелопмент», учредителем которой был Грудинин. По заявлению истцов, в 2008 году два земельных участка предприятия рыночной стоимостью более миллиарда рублей внесли в уставный капитал компании «ТТ Девелопмент» в счет оплаты доли в 48% номинальной стоимостью 29 миллионов рублей. Арбитражные суды двух инстанций изначально полностью отклонили иск к Павлу Грудинину, и только 9 октября 2019 года кассационная инстанция отправила дело на пересмотр. Судья указал, что не был учтен установленный факт явной неравноценности сделки. К спору в качестве соистца присоединилась бывшая супруга Ирина Грудинина, а в качестве третьих лиц — их несовершеннолетние дети.

По иронии судьбы, все беды скопом обрушились на Павла Грудинина после его участия в президентских выборах: и скандал с зарубежными счетами (еще во время предвыборной кампании), и развод после 37 лет брака, и лишение депутатского мандата в подмосковном Видном, и неудача с попыткой пройти в Госдуму, и тяжбы с собственными сотрудниками, в одной из которых поставлена «миллиардная» точка. Дело, конечно, не в этом. А в том, что некоторые предприниматели пребывают в плену иллюзий, о которых рассказал в эфире НСН политолог Алексей Мартынов.

«У определенной категории наших предпринимателей есть такая иллюзия, что если они сумеют «залезть» в политику, «прислониться» к какой-то партии, занять какую-то солидную позицию, депутата Госдумы, например, вот, он пытался несколько раз, в президенты баллотировался, то это спишет все их грехи. Незаконно отторгнутые земли, например. Или обнулит обязательства перед бывшими женами, детьми. Но это ж не так! И если ты должен, то ты отдашь в любом случае. Мне вообще представляется, что он и полез в эти политические дрязги, вот именно исходя из этих, так сказать, сомнительных иллюзий. Вместо того, чтобы решать свои семейные или бизнес-вопросы, решать их по справедливости и не доводить их до судебных разбирательств, он решил, что лучше потратить деньги на политическую кампанию».

На этом, впрочем, история с миллиардом Грудинина не заканчивается. Решение суда его адвокаты обещали обжаловать.

