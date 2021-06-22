«До дефолта далеко». Экономист назвал более реальную угрозу для России

Заслуженный экономист РФ, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в настоящее время никаких оснований для дефолта в России нет.

«Если речь идет о государственном долге, то никаких оснований для дефолта пока всерьез нет, потому что соотношение долговых обязательств государства по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) – одно из самых низких в мире. Эта цифра постоянно меняется, примерно она составляет 20%. Критерием является 60% по отношению к ВВП, практически во всех странах он превышен вдвое и втрое, во всей Европе в целом в три раза», - сказал Сильвестров.

Ранее агентство Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к руководству кредитного учреждения, сообщило, что в центральном офисе Уральского банка Сбербанка РФ прошло совещание, на котором якобы обсуждалось сообщение из Москвы по подготовке к дефолту осенью нынешнего года. Вместе с тем, в Сбере информацию опровергли.

«Если говорить о совокупном долге страны, включая туда долги частных компаний, в том числе государственных корпораций, то с середины 2000-х управление долгами изменилось и с долга государства многие долги стали переключаться на долги госкомпаний. Госкомпании заимствовали довольно большие суммы, особенно это касается “Роснефти” и ряда других ведущих компаний. Долги компаний примерно вдвое превышают их валовые показатели. При нарушении долговых обязательств государство будет расплачиваться за госкорпорации, и страдать будут налогоплательщики. Если включить сюда (в совокупный долг страны - НСН) долги корпораций, особенно государственных, то долг сразу увеличивается в значительной степени. Однако до дефолта не то что далеко – о нем даже вопрос не может стоять», - подчеркнул экономист.