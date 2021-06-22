«До дефолта далеко». Экономист назвал более реальную угрозу для России
России следует опасаться не дефолта, а санкций против гособлигаций, в которых оформлен госдолг, предупредил заслуженный экономист РФ Сергей Сильвестров.
Заслуженный экономист РФ, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в настоящее время никаких оснований для дефолта в России нет.
«Если речь идет о государственном долге, то никаких оснований для дефолта пока всерьез нет, потому что соотношение долговых обязательств государства по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) – одно из самых низких в мире. Эта цифра постоянно меняется, примерно она составляет 20%. Критерием является 60% по отношению к ВВП, практически во всех странах он превышен вдвое и втрое, во всей Европе в целом в три раза», - сказал Сильвестров.
Ранее агентство Ura.ru со ссылкой на источник, близкий к руководству кредитного учреждения, сообщило, что в центральном офисе Уральского банка Сбербанка РФ прошло совещание, на котором якобы обсуждалось сообщение из Москвы по подготовке к дефолту осенью нынешнего года. Вместе с тем, в Сбере информацию опровергли.
«Если говорить о совокупном долге страны, включая туда долги частных компаний, в том числе государственных корпораций, то с середины 2000-х управление долгами изменилось и с долга государства многие долги стали переключаться на долги госкомпаний. Госкомпании заимствовали довольно большие суммы, особенно это касается “Роснефти” и ряда других ведущих компаний. Долги компаний примерно вдвое превышают их валовые показатели. При нарушении долговых обязательств государство будет расплачиваться за госкорпорации, и страдать будут налогоплательщики. Если включить сюда (в совокупный долг страны - НСН) долги корпораций, особенно государственных, то долг сразу увеличивается в значительной степени. Однако до дефолта не то что далеко – о нем даже вопрос не может стоять», - подчеркнул экономист.
Возможные риски возникают в связи с санкциями США по отношению к российским облигациям, в которых оформлен долг. Однако, по мнению Сильвестрова, эти «неприятные моменты» вряд ли приведут к кризису.
«Неприятные моменты заключаются в отказе от приобретения на первичном рынке вторичных облигаций федерального займа (ОФЗ), которые эмитирует Минфин, хотя спрос на них достаточно высокий. Кроме того, возможна полная блокада поведения нерезидентов со стороны американцев, которые могут ввести еще более сильные санкции. Это может привести к тому, что произошло в 1997 году – наши банки вынуждены были выкупать ОЗФ, в которых номинируется долг. В этом случае возникает вопрос: а хватит ли средств у банков? По нынешней ситуации, этих средств достаточно много. Но тогда будут истощены резервы банковской системы. С этой точки зрения риск есть. Но это не риск дефолта, а риск истощения ликвидности, активов банковской системы. Ситуация крайне неприятная. А с другой стороны, в условиях роста цен на нефть и повышения доходов бюджета можно найти средства для компенсации возможных потерь в результате введения санкций на продажу ОФЗ нерезидентам», - пояснил член РАЕН.
В марте лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что рост цен в России может быть предвестником дефолта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+16 715 / сут.
Умерли
130 тыс.+546 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+11 117 / сут.
- Матвиенко: Футбол в России надо менять
- СМИ: В Москве закончилась вакцина «КовиВак»
- Мурашко призвал студентов вакцинироваться
- В России за сутки выявили 16 715 новых случаев коронавируса
- Путин обвинил США в организации переворота на Украине в 2014 году
- «Тотальный диктант» лишился государственного финансирования
- В Грузии отменят комендантский час и обязательное ношение масок
- В МИД рассказали о ходе реализации договоренностей Путина и Байдена
- Оранжевый уровень погодной опасности в Москве продлили до среды
- Чихание назвали частым симптомом COVID у вакцинированных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru