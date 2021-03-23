Кричевский поспорил с Зюгановым о скором дефолте в России

Никита Кричевский: «Суть предложения в следующем. Если госорганы получат информацию, что в течение последнего года на счета госслужащего, его супруги или несовершеннолетних детей поступила сумма, превышающая общий доход этих лиц за три года, при этом не предоставлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения денег, сведения должны поступить в прокуратуру. А та уже вправе обратиться в суд с иском об обращении этой суммы в доход государства. Но всем известно, что наш чиновник беден, как церковная мышь, при этом у чиновника, как правило, очень богатые и успешные родители, тесть, тещи, родные или двоюродные братья и сестры. А тут лишь супруга и несовершеннолетние дети, которые и так попадают в ежегодную декларацию чиновников. Нужна не мягкая конфискация, а жесткая амнистия, при которой чиновники добровольно сдают или переписывают имущество, включая деньги на счетах, в собственность Российской Федерации. Фантастика? Тогда дождемся ареста российских активов за рубежом, о чем вчера прозрачно намекал Минфин», – отметил в беседе с НСН Никита Кричевский.

