Кричевский поспорил с Зюгановым о скором дефолте в России
Экономист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Коррупционные деньги чиновников предложили отдавать государству
Правительство внесло в Госдуму законопроект об изъятии коррупционных денег чиновников. Поправки призваны усилить борьбу с коррупцией.
Никита Кричевский: «Суть предложения в следующем. Если госорганы получат информацию, что в течение последнего года на счета госслужащего, его супруги или несовершеннолетних детей поступила сумма, превышающая общий доход этих лиц за три года, при этом не предоставлены достоверные сведения, подтверждающие законность получения денег, сведения должны поступить в прокуратуру. А та уже вправе обратиться в суд с иском об обращении этой суммы в доход государства. Но всем известно, что наш чиновник беден, как церковная мышь, при этом у чиновника, как правило, очень богатые и успешные родители, тесть, тещи, родные или двоюродные братья и сестры. А тут лишь супруга и несовершеннолетние дети, которые и так попадают в ежегодную декларацию чиновников. Нужна не мягкая конфискация, а жесткая амнистия, при которой чиновники добровольно сдают или переписывают имущество, включая деньги на счетах, в собственность Российской Федерации. Фантастика? Тогда дождемся ареста российских активов за рубежом, о чем вчера прозрачно намекал Минфин», – отметил в беседе с НСН Никита Кричевский.
Зюганов увидел признаки скорого дефолта в России
Рост цен в России может быть предвестником дефолта, такое заявление сделал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Никита Кричевский: «Дефолт, как известно, это невыполнение обязательств, и все. В нынешней ситуации ничего подобного нет, и не предвидится. Если уж и говорить о росте цен, как о предвестнике чего-либо, то Зюганову стоило бы наванговать массовые социальные выступления весной-летом этого года, но на это он пойти не может, потому что боится раздражать Кремль», – прокомментировал он для НСН.
Докторские начнут защищать по-новому
Правительство утвердило новый формат защиты докторских диссертаций. С 1 августа эту научную степень можно будет получить, защитив доклад на основе ранее опубликованных работ.
Никита Кричевский: «Инициатива говорит только об одном: процедуру защиты докторских закрути донельзя, теперь начинают потихоньку откручивать гайки. Я знаю немало примеров, когда люди буквально костьми ложились, чтобы защитить докторскую диссертацию, после чего заниматься наукой у них не было никакого желания. К слову, подобная процедура существовала в 90-х годах и показала свою эффективность. Благодаря ей доктором наук стал Владимир Жириновский», – сказал в эфире НСН Никита Кричевский.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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