СМИ: в Сбербанке готовятся к дефолту осенью 2021 года

В центральном офисе Уральского банка Сбербанка РФ состоялось совещание, на котором обсуждали сообщение из Москвы по подготовке к дефолту. Об этом Ura.ru рассказал источник, близкий к руководству кредитного учреждения. Вместе с тем, в самом банке информацию не подтвердили.

По данным источника агентства, речь на экстренном совещании шла о дефолте, который возможен осенью нынешнего года.

В московской пресс-службе Сбера эту информацию назвали не соответствующей действительности.

Кричевский поспорил с Зюгановым о скором дефолте в России

Кандидат экономических наук Константин Селянин заявил, что тревожные слухи в российском обществе циркулируют ежегодно. По его мнению, дефолта как в 1998 году в России не будет. Вместе с тем экономист не исключил, что на фоне снижения доходов и роста цен люди не смогут исполнять свои обязательства перед банками. По его мнению, государство может снова объявить кредитные каникулы.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ДефолтСбербанк
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