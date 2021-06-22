СМИ: в Сбербанке готовятся к дефолту осенью 2021 года

В центральном офисе Уральского банка Сбербанка РФ состоялось совещание, на котором обсуждали сообщение из Москвы по подготовке к дефолту. Об этом Ura.ru рассказал источник, близкий к руководству кредитного учреждения. Вместе с тем, в самом банке информацию не подтвердили.

По данным источника агентства, речь на экстренном совещании шла о дефолте, который возможен осенью нынешнего года.

В московской пресс-службе Сбера эту информацию назвали не соответствующей действительности.