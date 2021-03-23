Зюганов увидел признаки скорого дефолта в России
Рост цен в России может быть предвестником дефолта, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Зюганов отметил, что регулярно появляются сообщения об очередном росте цен в РФ, происходящем «на фоне катастрофической "продуктовой инфляции"».
«Возникает ощущение, что происходящее - это только начало лавинообразного обрушения управляемой либералами российской экономики. В воздухе буквально витают те же тревожные ожидания, что и весной 1998 года, - за полгода до дефолта», — написал политик в своем Telegram-канале.
Лидер КПРФ считает, что предложения партии могут помочь вывести страну из кризиса, сообщает Ura.ru.
Ранее Зюганов предлагал направить часть доходов нефтегазовых компаний в Пенсионный фонд, и тем самым в два-три раза увеличить размер российских пенсий, напоминает РИА ФАН. Кроме того, политик заявлял, что в России нужно ввести повышенный налог на «подозрительно богатых», отмечает Газета.ру.
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