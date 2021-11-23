«Вопрос для следователя»: Делягин не удивлен проблемам «Роснано» на фоне «репутации Чубайса»
Ситуация с «Роснано» дискредитирует государство, однако это не критично для рынка российских ценных бумаг, сказал НСН Михаил Делягин.
Проблемы с долгами госкомпании «Роснано» могут быть следствием того, что ей раньше руководил Анатолий Чубайс, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Ранее стало известно, что «Роснано» провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций компании о реструктуризации бизнеса. Компания оказалась на грани дефолта, задолжав банкам и держателям облигаций около 150 млрд рублей, отмечает «Коммерсантъ».
«Это вопрос для следователя – было ли это изначально замышлявшейся мошеннической схемой или добросовестной ошибкой. Принцип действия компании – или одно, или другое. Чубайс же ею руководил, что вы удивляетесь? В конце прошлого года он оттуда ушел, после этого они продержались почти год, а дальше случилось то, что обычно бывает с теми местами, которыми занимается Чубайс», - сказал Делягин.
Он назвал произошедшее «дискредитацией государства», но не критичным для российского рынка, на котором все знают «репутацию Чубайса».
«Никак (не скажется на ценных бумагах – прим. НСН). У Чубайса репутация однозначная. Все понимали, что это такое. Сложно представить, что у нас на фондовом рынке не знают, кто такой Чубайс. Конечно, это неприятное обстоятельство, поскольку это дискредитация государства, и индекс упал, но это не критично», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, бывший министр экономики Андрей Нечаев сказал НСН, что ситуация вокруг госкомпании «Роснано» и ее долгов стала одним из факторов, обрушивших российский рынок.
Он отметил, что допускает интерес правоохранительных органов к «Роснано», но призвал не гадать, являются ли долги компании «наследием Чубайса».
Комментируя ситуацию с долгами «Роснано», в Минфине пообещали, что долговые обязательства компании будут исполняться. Анатолий Чубайс покинул пост главы этой компании в декабре 2020 года, когда стал спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями.
Главный приватизатор 1990-х в бытность главой «Роснано» прославился фразой «У нас очень много денег», сказанной в 2015 году.
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