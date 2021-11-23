«Вопрос для следователя»: Делягин не удивлен проблемам «Роснано» на фоне «репутации Чубайса»

Проблемы с долгами госкомпании «Роснано» могут быть следствием того, что ей раньше руководил Анатолий Чубайс, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Ранее стало известно, что «Роснано» провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций компании о реструктуризации бизнеса. Компания оказалась на грани дефолта, задолжав банкам и держателям облигаций около 150 млрд рублей, отмечает «Коммерсантъ».