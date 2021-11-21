СМИ: «Роснано» обсуждает с кредиторами реструктуризацию

В «Роснано» не сообщили о причинах приостановки биржевых торгов.

Напомним, в декабре 2020 года пост главы «Роснано» покинул Анатолий Чубайс, глава государства Владимир Путин назначил его своим спецпредставителем по связям с международными организациями «для достижения целей устойчивого развития».

«Главный приватизатор 90-х» во главе «Роснано» прославился, в основном, репликой о том, что у компании «очень много денег». С таким признанием Чубайс выступил перед своими подчиненными на предновогоднем корпоративе несколько лет назад. Мероприятие на 400 с лишним сотрудников обошлось в 2,25 миллиона рублей. Видео с выступлением Чубайса тогда попало в интернет.

