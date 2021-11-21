СМИ: «Роснано» обсуждает с кредиторами реструктуризацию

«Роснано» провело встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций компании о реструктуризации бизнеса, сообщает «Коммерсант».

Как заявили в компании, поставлена цель «избежать наиболее негативных сценариев» из-за «непропорционального долга». Мосбиржа с 19 ноября приостановила торги облигациями. «В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев», — говорится в сообщении компании.

Слишком много денег. Чубайса в Роснано заменят на ВЭБ

В «Роснано» не сообщили о причинах приостановки биржевых торгов.

Напомним, в декабре 2020 года пост главы «Роснано» покинул Анатолий Чубайс, глава государства Владимир Путин назначил его своим спецпредставителем по связям с международными организациями «для достижения целей устойчивого развития».

«Главный приватизатор 90-х» во главе «Роснано» прославился, в основном, репликой о том, что у компании «очень много денег». С таким признанием Чубайс выступил перед своими подчиненными на предновогоднем корпоративе несколько лет назад. Мероприятие на 400 с лишним сотрудников обошлось в 2,25 миллиона рублей. Видео с выступлением Чубайса тогда попало в интернет.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Роснано
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